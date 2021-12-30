Болезнь победила: умер больной раком мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

Саша мечтал стать патрульным/Коллаж: "Сегодня"
Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года исполнили полицейские. Ребенок обожал полицию и верил, что когда-то станет патрульным.
Об этом сообщает патрульная полиция Украины.
История Саши
История мальчика, который борется с онкологией, очень поразила правоохранителей. В начале этого года они решили осуществить мечту ребенка, и почетно приняли его к себе. Для мальчика сшили спецодежду, вручили нагрудный знак и шевроны.
Потому была еще не одна встреча. Саша пришел в управление патрульной полиции в Черновицкой области, чтобы поздравить полицейских с 5-й годовщиной. А правоохранители, в свою очередь, навещали ребенка в больнице.
Смерть мальчика
К сожалению, болезнь победила. Саша умер в среду, 29 декабря.
"Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Саши. Он навсегда останется в нашей памяти светлым ангелочком", — добавили в полиции.
Этапы ранней диагностики рака
ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевания значительно лучше поддаются лечению.
Существует 3 этапа ранней диагностики:
- Шаг 1: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь;
- Шаг 2: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания
- Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.
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