Болезнь победила: умер больной раком мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

Саша мечтал стать патрульным/Коллаж: "Сегодня"

Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года исполнили полицейские. Ребенок обожал полицию и верил, что когда-то станет патрульным.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

Реклама

История Саши

История мальчика, который борется с онкологией, очень поразила правоохранителей. В начале этого года они решили осуществить мечту ребенка, и почетно приняли его к себе. Для мальчика сшили спецодежду, вручили нагрудный знак и шевроны.

Потому была еще не одна встреча. Саша пришел в управление патрульной полиции в Черновицкой области, чтобы поздравить полицейских с 5-й годовщиной. А правоохранители, в свою очередь, навещали ребенка в больнице.

Смерть мальчика

К сожалению, болезнь победила. Саша умер в среду, 29 декабря.

Реклама

"Мы выражаем свои соболезнования родным и близким Саши. Он навсегда останется в нашей памяти светлым ангелочком", — добавили в полиции.

Этапы ранней диагностики рака

ВОЗ сообщает, что от 30% до 50% случаев рака можно предотвратить, если ежегодно проходить профилактические обследования. На начальных стадиях заболевания значительно лучше поддаются лечению.

Существует 3 этапа ранней диагностики:

Шаг 1: осознание проблемы и квалифицированная медицинская помощь;

Шаг 2: клиническое обследование, определение диагноза и стадии заболевания

Шаг 3: доступ к эффективному лечению, включающему обезболивание.

Читайте также