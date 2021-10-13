Больницы Львова не успевают принимать больных COVID-19

Больницы Львова заполнены / Коллаж "Сегодня"

Во Львове становится все больше госпитализаций больных на COVID-19. Из-за этого в городе планируют вводить новые карантинные ограничения.

Об этом пишет на Facebook-страничке мэр Львова Андрей Садовый.

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Больше болеет детей

Мэр обратил внимание, что все больше на COVID-19 во Львове начали болеть дети. Мест в детской областной больнице уже не хватает.

"Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 во Львове увеличивается. Отдельно хочу обратить внимание на то, что в областной детской больнице находится 36 детей. Мы уже готовим больницу на Орлика к приему детей", – пишет Андрей Садовый.

Ситуация ухудшается

По его словам, ситуация в городе на сегодняшний день намного хуже, чем была в прошлом году в этот же период.

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"Сегодня после обеда проведем комиссию по чрезвычайным ситуациям. Будут новые ограничения", – пишет мэр Львова.

Резкий скачок COVID-19 в Украине

В Украине за последние сутки выявили 16 309 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Всего инфекцию подтвердили у 2 578 394 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончался 471 житель Украины (всего – 59 523). Вылечить удалось 2 304 361 инфицированного (6462 – за последние сутки).

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