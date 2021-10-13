Больницы отказались принимать иностранца: на Буковине гражданин Италии умер в "скорой"

72-летний итальянец умер в машине скорой помощи / Коллаж "Сегодня"
В Черновицкой области в машине скорой помощи скончался итальянец. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы его не смогли принять.
Об этом пишет сайт Укринформ.
Для больных без COVID-19 мест нету
Итальянцу было 72 года. Он вызвал скорую утром из-за осложнение хронического заболевания, которое не связано с COVID-19. В Сторожинецкой районной больнице отказались принять больного.
"Медики объяснили, что у них сейчас нет свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса", – сказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.
После этого машина скорой помощи направилась в Черновицкую областную клиническую больницу, однако места в реанимации там также отсутствовали.
"Далее наши медики поехали в больницу скорой медицинской помощи в Черновцах. По дороге туда пациент скончался в машине скорой помощи", – добавил директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Позиция чиновников
Корреспондент Укринформа пытался узнать у директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олега Черного, почему пациента в тяжелом состоянии отказались принимать в больницах. Сославшись на занятость, он попросил перезвонить позже.
Заполненные больницы
В Украине продолжает расти количество больных коронавирусом. По заполненностью ковидных отделений лидирует Донецкая область.
По состоянию на 12 октября, в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.
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