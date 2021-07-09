На Днепропетровщине восстановят большой отрезок трассы Знаменка-Луганск-Изварино

Дорога станет частью самой длинной трассы страны М-30 Стрый-Изварино, которая соединит восточные и западные области Украины

Работы на нынешнем объекте стартовали в октябре. Фото: facebook.com/velyke.bud

В Днепропетровской области уже в августе завершатся работы по ремонту 80-километрового участка пятихатского направления трассы М-04 Знаменка-Луганск-Изварино. Сейчас на этом участке "Большой стройки" Президента Владимира Зеленского задействовано 300 работников и 150 единиц техники.

Об этом сообщила официальная Facebook-страница президентской программы.

Подрядная компания "Автомагистраль-Юг" начала работы на пятихатском направлении в октябре прошлого года на участке км 72+442 – км 151+930 от границы с Кировоградской областью до пересечения с трассой Н-11 Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Сейчас идет укладка верхнего слоя покрытия. Фото: facebook.com/velyke.bud

С тех пор было завершено устройство усиленного дорожного основания из СФОВ и выравнивающего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона, расчистка придорожной полосы от кустарников и мелколесья, фрезерование изношенного покрытия, замена слабого основания и переувлажненной почвы земляного полотна на отдельных участках, досыпка обочины и устройство системы водоотвода.

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В данный момент подрядчики сосредоточены на устройстве верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Кроме этого, параллельно проводится комплекс работ по досыпке и укреплению обочин, обустройство съездов и автобусных остановок. В планах – установка новых дорожных знаков и барьерного ограждения.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Молдову развернули "Большую стройку". Наша страна обязалась отремонтировать дорогу в меморандуме, который подписали президенты Украины и Молдовы.

Также напомним, на окружной дороге Днепра появится новая развязка.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: