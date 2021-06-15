В Самборе готовят к открытию стадион после реконструкции: что изменилось (фото)

Теперь на стадионе смогут поместиться около 2000 зрителей, а для игроков есть новые раздевалки

Стадион после реконструкции. Фото: Львовская ОГА

В городе Самбор Львовской области завершили реконструкцию стадиона им. Льва Броварского. На ремонт тратили деньги городского и областного бюджетов, а также государственного – в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщила Львовская ОГА.

Что изменилось:

посещать стадион теперь могут около 2000 зрителей;

появились новые трибуны;

обустроено новое футбольное поле с современной системой полива;

старые аварийные сооружения заменили на удобные админпомещения с раздевалками.

В дальнейшем за состоянием стадиона будет следить Самборский городской совет. По случаю завершения реконструкции 16 июня здесь пройдет футбольный матч – местная команда ФК "Самбор" сыграет с ветеранами киевского "Динамо".

Стадион после реконструкции. Фото: Львовская ОГА

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"Здесь есть (...) профессиональные тренеры, которые могут готовить минимум чемпионов области. Поэтому это очень важный объект для города и вообще для теперь уже укрупненного Самборского района – проведение масштабных реконструкций предполагает привлечение и бюджета громады", - сказал глава управления молодежи и спорта Львовской ОГА Роман Химьяк.

По его словам, сейчас в ОГА работают над созданием других подобных стадионов. В Сокале вскоре начнется реконструкция комплекса "Сокол", на стадионе в Яворове осовременят трибуны, реконструкцию планируется провести и на стадионе "Юбилейный" в Николаеве.

Напомним, в Украине построят новые спортивные центры за 800 миллионов.

Кроме того, в Очакове Николаевской области начали реконструкцию стадиона "Артания".

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