"Большая стройка" Зеленского восстановила дорогу на границе с Румынией (фото)

Завершился капитальный ремонт 5-километрового участка дороги Т-26-04 в Черновицкой области в рамках программы "Большая стройка" / Фото: Укравтодор

В Черновицкой области в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился капитальный ремонт 5-километрового участка дороги Т-26-04, ведущей к контрольно-пропускному пункту "Дьяковцы".

Как выглядит дорога после восстановительных работ, можно увидеть на фото, опубликованных Службой автомобильных дорог в Черновицкой области в Facebook.

Дорога была практически построена заново. Работы проводились в круглосуточном режиме / Фото: Укравтодор

В ходе капитального ремонта дорога к границе с Румынией была практически построена заново. Работы проводились в круглосуточном режиме, на объекте были задействованы десятки единиц техники.

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Контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы" является одним из четырех дополнительных КПП / Фото: Укравтодор

Контрольно-пропускной пункт "Дьяковцы", к которому ведет отремонтированный участок, является одним из четырех дополнительных КПП, которые в ближайшее время в рамках программы "Большая стройка" планируется ввести в эксплуатацию на украинско-румынской границе.

За два года в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского должно быть построено и восстановлено 600 км дорог / Фото: Укравтодор

Всего в течение 2021-2022 годов в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского должно быть построено и восстановлено 600 км дорог в приграничных районах.

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