Больше, чем по всей Украине: в Крыму установили антирекорд заболевших коронавирусом

На полуострове заболело 368 человек, что стало рекордным показателем, особенно на фоне материковой Украины

За минувшие сутки всего были обследованы 5675 человек / Фото: коллаж "Сегодня"

За сутки, 10 июля, в оккупированном Россией Крыму выявили 368 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Показатель больще чем сумарный по всей Украине – в стране подтвердили 290 заболевших, в том числе 23 детей и 7 медработников.

Об этом сообщил российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, из 368 новых случаев – 286 выявили при обращении за медицинской помощью, а 73 – среди тех, кто контактировал с больными, которых обнаружили ранее.

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За минувшие сутки всего были обследованы 5675 человек. Кроме того, в Крыму, по данным оккупантов, выздоровели от коронавируса 45 370 человек.

Отметим, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Кроме того, правозащитники считают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Ранее мы сообщали, что, по подсчетам Счетной палаты, Министерство здравоохранения Украины уже потратило на вакцинацию населения 7,9 миллиарда гривен. Большая часть денег пошла на закупку вакцин.