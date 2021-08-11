Большинство мертвые и разлагаются. В Кирилловке показали "кисель" из медуз в море – видео

Медузы портят отдых туристам в Кирилловке. Коллаж "Сегодня"

В курортной Кирилловке Запорожской области все еще много медуз в море. Владельцы баз отдыха пытаются спасти бизнес и уверяют, что медуз уже нет, однако отдыхающие публикуют обратную информацию.

Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Собеседник сайта показал видео с прогулки на катамаране. На записи видно, что за бортом море кишит медузами.

"Вода за бортом и в 20 и в 30 метрах от берега не только не стала чище, а наоборот представляет собой сплошное месиво – "фарш из медуз", - утверждает он.

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По словам автора, большинство из медуз дохлые и начали разлагаться, так что запах у воды тоже не лучший.

В комментариях под этим видео усомнились, когда его снимали. Автор записи ответил, что полчища медуз сняли 10 августа, а на следующий день их стало еще больше.

Скриншот из YouTube

Что делать, если ужалила медуза

Самый распространенный вид медуз в Азовском море – корнерот. Ожог от него не смертельный, но опасный для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей.

На сайте Госпродпотребслужбы дали такие советы:

В случае контакта принять антигистаминный препарат.

Промыть обожженное место морской или соленой водой (пресной – нельзя), а также попробовать удалить частички жгучих нитей медузы.

Нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

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