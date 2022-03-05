Бомбил мирный город: российского летчика из сбитого в Чернигове самолета допросили

Военный сбрасывал бомбы на мирный Чернигов / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 5 марта, в окрестностях Чернигова украинские военные сбили российский штурмовик.Одного из пилотов удалось поймать и провести ему допрос.

Видео допроса появилось в Сети.

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Военный сбрасывал бомбы на мирный Чернигов. Летчик все отрицает и заявляет, что не знал точной боевой задачи, и что это его первый вылет над Черниговом.

Также известно, что пилот ранее убивал мирных людей в Сирии.

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Русский летчик, которого поймали ВСУ. Фото: РavlovskyNews

Ситуация в Украине 5 марта

В Николаевской области российские войска собираются в районе Баштанки и Галицинова и готовятся к перемещениям.

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В Мелитополе, куда вошли российские военные, состоялся очередной митинг. Местные жители с голыми руками идут на агрессоров, пугающих стрельбой из автоматов. Люди посылают оккупантов туда же, что и российский военный корабль.

Российская авиация нанесла точечные удары по Сумам, в частности по инфраструктурным объектам.

"Укрзализныця" 5 марта продолжает отправлять эвакуационные поезда за границу, чтобы отвезти украинцев как можно дальше от боевых действий.

В путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен, заявил министр обороны Алексей Резников.

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