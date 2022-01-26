Бомбоубежища Харькова. Где спрятаться в случае вторжения РФ (карта)

В Харькове готовят бомбоубежища в случае вторжения России. Фото: коллаж "Сегодня"

В жилых домах Харькова находится около 4 тыс. 200 укрытий в случае вторжения РФ в Украину. Сейчас идет процесс расчистки и подготовки бомбоубежищ.

Об этом сообщил заместитель начальника управления Департамента по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты Виктор Широкий.

Реклама

"Идет процесс расчистки и подготовки простейших укрытий – подвальных помещений. В последнее время эта работа активизировалась как самими жителями домов, так и КП "Жилкомсервис", на балансе которого они находятся", – рассказал Широкий.

По его словам, простые укрытия рассчитаны на пребывание людей от 1 до 4 часов.

Сколько всего укрытий в городе?

В Харькове более 300 защитных сооружений гражданской защиты – это простые и противорадиационные укрытия, предназначенные для персонала предприятий, которые продолжают работу в особый период.

Также есть сооружения двойного назначения – метрополитен, подземные паркинги и переходы, где можно спрятаться при возникновении чрезвычайных ситуаций. Всего в укрытиях всех типов может разместиться более 1,5 млн. жителей города.

Реклама

Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в районных администрациях, КП "Жилкомсервис" и информационно-диспетчерской службе "15-62".

Кроме того, в городе была создана онлайн-карта с соответствующими адресами, данные на которой постоянно обновляются.

Реклама

Карту можно найти на сайте "Геопортал Харькова"

Что делать, в случае ЧС?

В случае чрезвычайной ситуации раздастся сигнал гражданской обороны "Внимание всем!". Если человек услышит звуки сирен, то сможет узнать причины подачи сигнала и действия первой необходимости по телевидению, радио и другим источникам информации, которые сразу об этом должны сообщить.

В укрытие нужно взять с собой необходимые вещи – документы, воду, деньги, продукты первой необходимости и лекарства.

В Харькове проверяют бомбоубежища

В Харькове городские власти поручили профильным структурам совместно со спасателями отработать действия на случай ЧС. Сейчас в городе продолжается инвентаризация бомбоубежищ. Все из-за тревожных новостей о возможном вторжении России.

Об этом сайту "Сегодня" сообщил директор департамента по делам информации и связей с общественностью Юрий Сидоренко.

"Подразумевается целый комплекс мер, который включает в себя и учения на коммунальных предприятиях стратегического назначения. Речь идет о водоканале, о "Харьковских тепловых сетях", школах. В последних дети должны будут знать о путях эвакуации в случае необходимости", – сообщил Юрий Сидоренко.

По данным открытых источников, в Харькове около 5 тысяч бомбоубежищ. Из них около 300 – на территории промышленных предприятий, остальные – в подвалах многоэтажек.

"Харьков может быть оккупирован" – президент Украины Зеленский шокировал заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если РФ решится на полномасштабную агрессию, то начнет с украинских регионов, где исторически проживают люди, имеющие родственные связи с Россией.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто занятием; это будет началом крупномасштабной войны", – сказал президент.

Зеленский добавил, что Путин немолодой и он должен думать о том, что он оставит после себя.

"Если он отберет территорию Украины, это будет временная победа одного народа над другим. У меня много русских друзей и знакомых, которые сожалеют о случившемся. Наши земли вернутся к нам. В 2014 году мы были друзьями; теперь мы воюем друг с другом. Думаю, у Путина есть большие шансы договориться о мирном урегулировании, сесть за стол и найти компромисс", – сказал он. Также президент добавил, что РФ хочет, чтобы Украина и весь мир забыли о Крыме.



"Они будут готовы отдать нам Донбасс, если мы забудем о Крыме. Крым никто не забудет", – отметил украинский лидер. Угроза вторжения РФ в Украину Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.

Россия массово перебрасывает танки и боеприпасы на Донбасс. Только с начала месяца из РФ на временно оккупированные территории привезли несколько танков и самоходных артиллерийских установок, боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что пересечение украинской границы хоть одним российским военным будет означать нападение на Украину. Он добавил, что много лет подряд США и НАТО пытались наладить отношения с Россией, но РФ всячески отклоняла эти попытки.

Ранее мы писали: