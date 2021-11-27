Боролась с тяжелой болезнью: умерла замминистра образования Любомира Мандзий

После тяжелой болезни скончалась педагог Любомира Мандзий / Фото: Коллаж: Сегодня

В возрасте 48 лет умерла заместительница министра образования и науки Украины и бывшая директор департамента образования и науки ЛОГА Любомира Мандзий.

Об этом написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий на странице в Facebook.

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Причины смерти не сообщают. Впрочем, впоследствии семья Любомиры Мандзий сообщила в Facebook, что педагог полутора лет боролась с тяжелым недугом.

"Очень грустная весть: отошла от нас в лучший мир Любомира Мандзий, заместитель министра образования и науки, в прошлом – и.о. министра образования и науки, а на протяжении 2016-2019 годов – руководитель профильного департамента образования Львовской ОГА", – сообщил Максим Козицкий.

Кто такая Любомира Мандзий

Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в с. Опака Дрогобычского района Львовской области.

В 1990 году поступила на географический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко, который окончила в 1995 году по специальности географ.

В 1998—2001 годах училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 2001 году Любомира Мандзий стала ассистентом кафедры политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко, в 2007 году — доцентом этой кафедры, проработав до августа 2016 года в этой должности.

В 2003 году Мандзий защитила кандидатскую диссертацию "Правящая политическая элита Украины: сущность и этапы становления", получив ученую степень кандидата политических наук. В 2008 году ей было присуждено ученое звание доцента.

В июле 2016 года победила в конкурсе на должность директора Департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации и занимала эту должность с августа 2016 до сентября 2019 года.

В июле 2019 года стала победительницей в конкурсе на должность начальника Управления Государственной службы качества образования в Львовской области, но проработала на этой должности 2 дня (с 9 по 10 сентября 2019 года).

11 сентября 2019 года она была назначена заместителем министра образования и науки.

Мандзий была временно исполняющей обязанности министра образования и науки Украины с 25 марта по 25 июня 2020 года.

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