Бойцы ВСУ под Харьковом захватили сразу шесть новейших российских танков

ВСУ обзавелись новыми танками/Фото: коллаж: "Сегодня"
Механизированный батальон одной из бригад ВСУ в бою под Харьковом захватил сразу шесть новейших российских танков Т-80БВМ из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ.
Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.
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"Скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом. Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили ещё и топливозаправщик. Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200-й бригады", — написав Бутусов.
Уничтожение техники РФ Байрактарами
В Сумской области украинские военные начали применять против врага Байрактары. Оккупанты продолжают терять свою технику.
С помощью Байрактаров около села Пустовойтовка Роменского района была обезврежена стоянка вражеской техники около 80 единиц, из них половина – грады.
Вблизи села Бишкинь обезврежено около 100 единиц техники, в основном — танки и БТР.