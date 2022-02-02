Бойня в Днепре: как проводит время стрелок в СИЗО и будет ли обжаловать решение суда

Парень устроил кровавую стрельбу 27 января в Днепре/Коллаж: "Сегодня"

Солдат Артемий Рябчук, который 27 января в Днепре расстрелял 4 своих сослуживцев и убил гражданскую женщину, ныне находится в СИЗО. Именно такую меру пресечения ему избрал суд. Чем он сейчас там занимается и планирует ли обжаловать решение суда?

Что делает в СИЗО Рябчук?

Как сообщили сайту "Сегодня" источники в правоохранительных органах, 20-летний Артемий Рябчук сидит в камере и читает книгу.

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На вопрос, под усиленной ли он охраной, нам ответили, что содержится под стражей на общих основаниях.

"В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", – сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе.

Слухи о самоубийстве

Во вторник, 1 февраля, в Сети начали распространяться слухи о самоубийстве Артемия Рябчука. Однако на самом деле это оказалась фейковая информация.

"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности", — заявили в ДБР.

Будет ли обжаловать решение суда?

Солдату срочной службы Национальной гвардии Артемию Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком 60 суток. Парень не планирует обжаловать арест.

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По словам адвоката, Рябчук удовлетворен решением суда по содержанию его под стражей в СИЗО.