Бойня в Днепре: как проводит время стрелок в СИЗО и будет ли обжаловать решение суда

Парень устроил кровавую стрельбу 27 января в Днепре/Коллаж: "Сегодня"
Солдат Артемий Рябчук, который 27 января в Днепре расстрелял 4 своих сослуживцев и убил гражданскую женщину, ныне находится в СИЗО. Именно такую меру пресечения ему избрал суд. Чем он сейчас там занимается и планирует ли обжаловать решение суда?
Что делает в СИЗО Рябчук?
Как сообщили сайту "Сегодня" источники в правоохранительных органах, 20-летний Артемий Рябчук сидит в камере и читает книгу.
На вопрос, под усиленной ли он охраной, нам ответили, что содержится под стражей на общих основаниях.
"В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи", – сообщили в Государственной уголовно-исполнительной службе.
Слухи о самоубийстве
Во вторник, 1 февраля, в Сети начали распространяться слухи о самоубийстве Артемия Рябчука. Однако на самом деле это оказалась фейковая информация.
"Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Государственное бюро расследований делает все возможное, чтобы как можно быстрее завершить досудебное расследование по этому резонансному делу и привлечь виновных к ответственности", — заявили в ДБР.
Будет ли обжаловать решение суда?
Солдату срочной службы Национальной гвардии Артемию Рябчуку суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком 60 суток. Парень не планирует обжаловать арест.
По словам адвоката, Рябчук удовлетворен решением суда по содержанию его под стражей в СИЗО.
Своя "фан-группа"
В социальной сети Facebook создали группу поддержки Артемия Рябчука. В сообществе уже более 4 тысяч участников. Люди уверяют, что стрелка Рябчука привели в состояние, когда он взял в руки оружие и начал убивать своих сослуживцев.
Многие пишут о своих армейских историях и утверждают, что это системная проблема, на которую руководство не хочет обращать внимания. Участники группы собирают деньги для Рябчука и ищут адвоката, чтобы задержанному смягчили меру пресечения.
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.