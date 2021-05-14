Бросал на пол и избивал: житель Херсона жестоко издевался над собакой в магазине

Очевидцы избиения сделали замечание нарушителю, после чего тот начал конфликт. Ему грозит штраф

Избиение собаки в Херсоне

В Херсоне на Бериславском шоссе пьяный мужчина устроил погром в магазине и избил свою собаку. Его задержали.

Об этом сообщили в патрульной полиции.

Отмечается, что мужчина вел себя жестоко с собакой. По словам свидетелей, нарушитель бил четвероногого, бросал на пол, дергал. Неравнодушные граждане сделали ему замечание и на этой почве и начался конфликт.

Нарушитель вел себя агрессивно и повредил витрину. На момент прибытия полицейских собака лежала без сознания и едва дышала. Вскоре пес пришел в себя и встал. Патрульные доставили задержанного в отделение полиции, а охранники отвезли собаку в приют.

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Инспекторы также установили, что 32-летний житель Херсона неоднократно имел проблемы с законом. На него составили админматериалы за жестокое обращение с животными. Теперь мужчине грозит штраф от 3400 до 5100 гривен с возможной конфискацией собаки.

Напомним, недавно в Киеве мужчина напал на людей с ножом из-за замечания по поводу его собаки.

Кроме того, в Киево-Святошинском районе неравнодушные граждане нашли собаку со связанными лапами. Пес одиноко лежал в лесу, пока его не нашли люди.