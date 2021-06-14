Бросала младенца через окно: в Днепропетровской области горе-мать убила ребенка

Врачей вызвал сожитель матери ребенка. / Фото: Pixabay
В Днепропетровской области 30-летняя женщина убила своего 4-месячного ребенка из-за неосторожности. Суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.
Отмечается, что женщина пришла к своей свекрови, которая после длительной болезни была частично парализована. Мать хотела, чтобы бабушка присмотрела за двумя 4-месячными внуками, но та отказалась.
Из-за этого женщины начали ссориться, горе-мать разбила окно дома и пыталась со двора перекинуть детей внутрь. В результате один ребенок ударился головой и получил много травм. Мать не обратилась к медикам, поэтому ребенок скончался.
Злоумышленница частично признала свою вину.
Напомним, в Ивано-Франковске прохожие увидели на помойке новорожденного ребенка.
Также ранее в Тернопольской области женщина выбросила младенца на свалку.
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