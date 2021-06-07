Бросила мама. Во Львове 3-летний ребенок посреди ночи пришел к соседям

Во Львове ночью 7 июня мальчик пришел к соседям посреди ночи и сказал, что его бросила мама.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
На улице Выговского около 3 часов ночи к местным жителям постучал маленький мальчик. Он плакал и сказал, что мама его оставила.
На место вызвали правоохранителей, соседи указали на квартиру с открытыми настежь дверями, где живет ребенок. В ней никого не было. Мальчик назвал имя мамы, но не знал, где она.
Полицейский и мальчик, которого мать оставила одного. / Фото: Нацполиция
Полицейские связались с женщиной, она рассказала, что вынуждена работать ночью, потому что днем сидит с трехлетним сыном. С местной жительницой провели профилактическую беседу.
Ранее мы сообщали, что в Херсонской области трое детей жили в бардаке и без еды в доме.
Также напомним, в Одессе трое детей жили в ужасных условиях. Родители закрыли их в квартире и ушли, дети просили помощи у прохожих через окно.
О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":
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