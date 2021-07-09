"Брюханов – вор". В Харьковской области авто мэра засыпали отходами (видео)

После публикации расследования СМИ, в котором фигурирует мэр, местные жители решили его проучить

Люди недовольны работой мэра и решили его таким образом проучить. Коллаж "Сегодня"

В Пивденном Харьковской области во время сессии горсовета местные жители засыпали машину городского головы Александра Брюханова отходами. При этом они выкрикивали "Брюханов – вор".

Об этом написали в местном Telegram-канале "Харьков Live".

Возмущения людей из-за мэра посыпались после того, как местное СМИ опубликовало расследование о коррупции в сфере ЖГХ. В частности, речь шла о сомнительных схемах в сфере вывоза бытовых отходов.

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"Брюханов и раньше был фигурантом громких скандалов, выписав себе зарплату больше чем у премьер-министра Украины или перетянув диван в кабинет по цене 10 пенсий, но акции подобного плана прошли впервые, что говорит о накале страстей", – написали под видео.

Напомним, ранее неизвестные совершили покушение на замглавы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами Владимира Павленко.

Кроме того, в Одессе подожгли три автомобиля. На одной из сгоревших иномарок ездил бывший прокурор Одесской области Максим Вихорь.