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Будет асфальтобетон в три слоя: в Черкасской области начали ремонт дороги

23 марта, 12:29

Сергей Мартынец

На одном из участков трассы Борисполь – Мариуполь уже сдирают старый асфальт

На автодороге Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь в Черкасской области (от границы с Киевской областью до поворота на Канев в селе Софиевка Золотоношского района) началось фрезерование дорожного покрытия. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook программы президента Украины "Большая стройка".

На участке 81-87 км этой трассы будет проведен капитальный ремонт:

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В прошлом году в рамках программы "Большая стройка" на автодороге Н-08 в Золотоношском районе было восстановлено покрытие на 33 км от поворота на Канев в селе Софиевка до завершения обхода города Золотоноша.

Как мы уже писали, на дорогах "Большой стройки" установят 66 систем "Взвешивание-в-движении". Отметим, что перегруженные фуры наносят 90% ущерба дорогам, но теперь такой транспорт будут контролировать.

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ремонт дорог Черкасская область Большая стройка

Источник: Сегодня

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