Харьковчане нашли двойника Кернеса (фото)

Автоблогер Евгений Муджири похож на Кернеса / Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети обратили внимание на поразительное сходства популярного автоблогера Евгения Муджири с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который умер в ночь на 17 декабря 2020 года.Его уже прозвали в Сети двойником Кернеса.

Фото появились в Тelegram-канале "СолнцеЛикий Харьков".

"Кернос жив – реинкарнация. Кароч молодой Гена будет выдвигаться на мэры", – пошутили в Telegram-канале.

Шутливый пост повеселил не только жителей Харькова, а и самого блогера, он по этому поводу пошутил на одной из своих страниц в Сети.

"Не хотел говорить раньше времени. Но раз уж харьковский телеграм-канал слил эту информацию, то придется признаться. Буду идти в мэры, в общем", – написал Евгений Муджири.

Фото: скриншот

Больше того, его подписчики уже пообещали проголосовать за него в Харькове на выборах.

Фото: скриншот

Мемориальная доска

В Харькове на День города открыли мемориальную доску бывшему мэру Геннадию Кернесу, который 10 лет был городским головой. Доску разместили на здании Харьковского горсовета.

На здании установили барельеф с портретом Геннадия Кернеса, а также харьковскими местами, связанным с мэрством Кернеса:

парк Горького с колесом обозрения;

памятник Независимости на площади Конституции;

здание Регионального центра админуслуг;

станция метро "Победа".

Доску установили на высокой дистанции от земли, чтобы ее невозможно было повредить, но ее размеры достаточно большие и все, что на ней изображено, будет хорошо видно. Длина бронзовой доски составляет 1,25 метра, а высота – 70 сантиметров. Она весит 80 кг.

Ранее мы писали, что: