Будет и памятник, и проспект: власти Харькова отстаивают Жукова

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Проспект в Харькове продолжит носить имя советского маршала Георгия Жукова, об этом заявил и. о. мэра Харькова Игорь Терехов.
"Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", – отметил Терехов, выступая накануне перед жителями.
Баталии вокруг названия проспекта в Харькове длятся не первый год. Харьковский городской совет в феврале снова проголосовал за присвоение имени Георгия Жукова проспекту, который после декоммунизации носил имя Петра Григоренко.
Ранее в сентябре 2019 года Харьковский окружной административный суд отменил решение переименовать проспект Петра Григоренко на проспект Жукова.
Затем в ноябре 2019 года Апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского городского совета на решение суда первой инстанции, который признал незаконным решение вернуть проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова.
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