Будет локдаун? Власти Харькова призывают соблюдать карантин

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Власти Харькова уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

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Под угрозой закрытие транспорта и предприятий

"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", – отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Он отметил, чтобы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, местным жителям необходимо с ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям.

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"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции – единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", – добавил Терехов.

Минздрав обновил карантинные зоны

11 областей в Украине соответствуют оранжевой зоне. Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Запорожская,

Ровенская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая.

Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

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Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.