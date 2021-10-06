Будет локдаун? Власти Харькова призывают соблюдать карантин

Минздрав обновил карантинные зоны / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Власти Харькова уже предупредили местных жителей о возможном усилении карантина в городе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщает Харьковский городской совет.
Под угрозой закрытие транспорта и предприятий
"Как бы нам ни хотелось, пандемия COVID-19 не отступает. К сожалению, в последние недели мы фиксируем осложнения эпидемиологической обстановки, вследствие чего Харьков может перейти в зону с более серьезными карантинными ограничениями. Однако все мы понимаем, что такое локдаун и какими могут быть его последствия", – отметил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
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Он отметил, чтобы избежать остановки работы общественного транспорта и закрытия предприятий, местным жителям необходимо с ответственностью отнестись к установленным на сегодня в городе карантинным ограничениям.
"Помните, что неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции – единственный способ защитить себя и своих близких от COVID-19", – добавил Терехов.
Минздрав обновил карантинные зоны
11 областей в Украине соответствуют оранжевой зоне. Какие области могут быть отнесены к оранжевой зоне:
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая.
Ранее мы сообщали: главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.
Также напомним, с 1 сентября действует ряд карантинных запретов в учебных заведениях Киева.