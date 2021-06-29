"Будет покидать фракцию". В партии отреагировали на пьяную езду слуги народа в Одессе

Александр Корниенко сказал, что все должно быть в рамках закона и Васильковский понесет наказание, если вину докажут

Фото: коллаж "Сегодня"

Народный депутат Украины Игорь Васильковский покинет партию "Слуга народа", если докажут, что чиновник действительно ездил пьяным за рулем.

Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, пишет "Униан".

"Что касается Васильковского, все должно быть в рамках закона. У нас нет неприкасаемых – мы это неоднократно показывали", - отметил Корниенко.

Чиновник добавил, если правоохранители докажут, что Васильковский был за рулем в состоянии опьянения, то "он будет тогда покидать фракцию".

Как сообщалось ранее, в Одессе патрульные остановили Васильковского, но он отказался проходить тест и сдавать анализы. На место якобы выезжал начальник патрульной полиции области – "чтобы все правильно оформили".

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Напомним, в "Слуге народа" требуют отставки главы ОТГ в Киевской области, которого поймали на взятке.

Ранее мы сообщали, что 1 марта народный депутат Александр Дубинский во Львовской области попал в ДТП .

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