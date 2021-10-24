Будет становиться все холоднее: Какая погода во Львове 24 октября

Ночью столбики термометров местами опустятся до 3 градусов мороза. Коллаж "Сегодня"
24 октября во Львове столбики термометров опустятся, будет становиться все холоднее.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью столбики термометров местами опустятся до 3 градусов мороза. Несмотря на прохладную погоду, осадков в области не прогнозируют. Однако синоптики предупреждают о порывах штормового ветра 24 октября.
В воскресенье, 24 октября, в области тоже будет облачно с прояснениями. В течение суток осадков не ожидают.
Ветер – северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью составит 2 – 4 градуса тепла, а днем – 4 – 6 градусов выше нуля.
"Погодные качели" в Украине
На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
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