Будет судиться с коммунальщиками: во Львове на женщину упала глыба льда (видео)

Глыба льда упала на 35-летнюю львовянку. Рухнула с крыши дома, где живет пострадавшая, сообщает корреспондент "Сегодня" Таисия Маковей.

Чудом женщина осталась жива. У нее перелом ключицы и ноги. Уверяет: смотрела вверх, потому что с крыши капало, и не увидела ни сосулек, ни снега, поэтому пошла без боязни.

"Слышу кто-то кричит, и я немножко пригибаюсь и все, я больше не помню. Потом, когда уже пришла в себя, то увидела очень много льда, очень толстый такой лед. Не знаю, как мне так повезло, что голову пригнула", – рассказывает пострадавшая Татьяна Грачева.

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Говорит, что будет судиться с коммунальщиками, так как из-за травмы не скоро сможет вернуться к работе. Работает тренером по фитнесу.

Ранее мы писали, что из-за глыбы льда на больничную койку попала киевлянка. Выход в магазин для женщины обернулся многочисленными переломами и ушибами.

Также мы сообщали, что в Киев пришло долгожданное потепление, а вместе с ним и проблемы в виде падающих льдин и снега с крыш на автомобили. Пострадало много машин.