"Будто НЛО принесло машину". В Николаевской области нашли авто на путях (фото)

Авто заехало на железнодорожные пути в Николаевской области / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области водитель легковушки Volkswagen Passat выехал на железнодорожные пути и застрял. Причем авто стояло параллельно рельсам, будто водитель хотел по ним проехать.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Реклама

Инцидент произошел около 7 утра в на перегоне в районе села Лукашевка Первомайского района. Спасатели с помощью лебедки вытащили машину и отбуксировали на дорогу. Водителя госпитализировали.

Авто нашли прямо на рельсах. Фото ГСЧС

Как авто попало на рельсы?

Спикер ГСЧС Николаевской области Иляна Пацюк рассказала сайту "Сегодня", что авто застряло вдалеке от железнодорожного переезда. При этом машина находилась не перпендикулярно полотну, а параллельно. Спасатели предполагают, что водитель либо хотел проехать по рельсам на машине, либо заснул и каким-то образом туда заехал.

"Будто НЛО принесло эту машину", – пошутили в Николаевском областном главке ГСЧС.

Реклама

"Рядом с железнодорожным переездом никого не было. Как там оказалось авто – это пока выясняется. Водитель машины госпитализирован, скорее всего, он ударился головой или об руль, или о стекло. Спасатели отбуксировали автомобиль с рельс на дорогу", – отметила Иляна Пацюк.

Самые распространенные причины ДТП в Украине: