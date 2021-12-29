"Буду наглеть": претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару (видео)

Водительница решила объехать пробки / Коллаж "Сегодня"
В Харькове претендентка на Мисс Украина 2021 Юлия Андриенко показала "мастер-класс" езды. Девушка решила в непогоду проехать по тротуару.
Об этом сообщает telegram-канал "ТРУХА Харьков".
Детали
В городе выпало много снега и образовались пробки на дорогах. Девушка решила схитрить и объехать их, но поехала через тротуар.
Свою езду водительница также выложила у себя в instagram.
"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть", – добавила девушка.
В Киеве маршрутчик промчался по тротуару с людьми
В Киеве из-за непогоды и затруднения движения водитель маршрутки решил схитрить. Он объехал пробку по тротуару. При этом водителя не смутило то, что по дорожке ходят пешеходы.
В Сети люди отреагировали по-разному: кто-то посмеялся с инцидента, а кого-то и вовсе возмутил поступок водителя.
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