"Буду наглеть": претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару (видео)

Водительница решила объехать пробки / Коллаж "Сегодня"

В Харькове претендентка на Мисс Украина 2021 Юлия Андриенко показала "мастер-класс" езды. Девушка решила в непогоду проехать по тротуару.

Об этом сообщает telegram-канал "ТРУХА Харьков".

Реклама

Детали

В городе выпало много снега и образовались пробки на дорогах. Девушка решила схитрить и объехать их, но поехала через тротуар.

Свою езду водительница также выложила у себя в instagram.

"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть", – добавила девушка.

Реклама

Претендентка на Мисс Украина 2021 на фоне своей машины. Фото: Харьков 1654

В Киеве маршрутчик промчался по тротуару с людьми

В Киеве из-за непогоды и затруднения движения водитель маршрутки решил схитрить. Он объехал пробку по тротуару. При этом водителя не смутило то, что по дорожке ходят пешеходы.

Реклама

В Сети люди отреагировали по-разному: кто-то посмеялся с инцидента, а кого-то и вовсе возмутил поступок водителя.

Ранее мы писали: