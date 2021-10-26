"Буком по голой заднице": мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов

Глава города хочет в Уголовный кодекс внести изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
Совсем недавно в Ивано-Франковске 20-летнего мужчину задержали за вандализм и отправили в военкомат, так как он уклонялся от службы. Мэр отреагировал на разбитые хулиганом клумбы.
Об этом городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков написал в Facebook.
Так, молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы.
"Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УК). Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буками по голой жопе посреди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы наиболее эффективно", – написал мэр в Сети.
Наказание за вандализм
Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:
- штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
- или исправительными работами на срок до двух лет;
- или ограничением свободы на срок до трех лет;
- или лишением свободы на тот же срок.
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