Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости в регионах Новости Западной Украины

"Буком по голой заднице": мэр Ивано-Франковска придумал новое наказание для вандалов

Ольга Кравченко
26 октября, 13:37
Городской голова думает, что нужно более показательно наказывать хулиганов, которые портят имущество города

Глава города хочет в Уголовный кодекс внести изменения / Фото: Коллаж: Сегодня

Совсем недавно в Ивано-Франковске 20-летнего мужчину задержали за вандализм и отправили в военкомат, так как он уклонялся от службы. Мэр отреагировал на разбитые хулиганом клумбы.

Об этом городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинков написал в Facebook.

Реклама

Так, молодой человек повредил в центральной части города фонари и клумбы.

"Тот самый "Юра", что крушил фонари, оказывается, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат. Полиция возбудила уголовное дело за хулиганство (статья 296 УК). Я думаю, хулиганов нужно наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буками по голой жопе посреди площади. Делаешь плохо – показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы наиболее эффективно", – написал мэр в Сети.

Наказание за вандализм

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается так:

Реклама
  • штрафом до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан;
  • или общественными работами на срок от 150 до 300 часов;
  • или исправительными работами на срок до двух лет;
  • или ограничением свободы на срок до трех лет;
  • или лишением свободы на тот же срок.

Читайте также:

Реклама