Бурынь и Путивль оккупировали войска РФ – мэр Конотопа

Под Конотопом идут бои / Фото: Коллаж: Сегодня
Бурынь и Путивль (Сумская область) оккупировали российские военные. Они уже вывесили свои флаги.
Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в эфире Украина24.
"Со стороны Бурыня идет около 400 танков, со стороны села Казацкое где-то 94 единицы примерно насчитали. Они пробовали зайти со стороны села Казацкое", – говорит мэр.
По его словам, это фактически пригород Конотопа.
"Ситуация горячая, танков еще нет в Конотопе, но везде слышны звуки взрывов, минометные и танковые...но Конотоп держится...", – добавил Семенихин.
Как рассказал мэр, Бурынь и Путивль оккупировали и вывесили свои флаги боевики. Сейчас ВСУ борются за трассу в районе Батурина.
Кроме того, в районе Глухова (Сумская область) военные применили ПТРК Javelin и обезвредили колонну техники РФ.
"15 танков Т-72", - сообщила советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова в Facebook.
В Умани взорвался снаряд
В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд попал в центральную часть города
После этого в городе объявили эвакуацию населения в радиусе воинской части – 30 км от Россошек.
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