"Был надежной поддержкой". На Донбассе боевики убили украинского бойца (фото)

Во время очередного обстрела военный как раз был на дежурстве. Мужчина должен был скоро праздновать свое 44-летие

Погибший Владимир Яськив. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Возле Золотого на Донбассе в пятницу, 9 июля, боевики убили 43-летнего старшего солдата Владимира Яськива. Во время обстрела он был на дежурстве и наблюдал за противником.

Об этом сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook.

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"Побратимы и командование подразделения, где Владимир Богданович проходил службу уже полтора года, вспоминают его как порядочного, смелого, трудолюбивого и квалифицированного военнослужащего, который всегда проявлял разумную инициативу и был надежной поддержкой для своих командиров", — пишет пресс-служба.

Владимир Яськив. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

В бригаде заявили, что ответили на обстрел из разрешенных средств вооружения.

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Владимир Яськив родился 1977 года в поселке Великие Борки Тернопольской области. Вскоре он должен был отмечать свое 44-летие.

Напомним, ранее на Донбассе погиб майор ВСУ.

Кроме того, боевики "ЛНР" обвинили СБУ в подготовке заказных убийств.

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