Мать избила и выгнала: в Днепропетровской области маленькие дети бродили по улицам

В Днепропетровской области мать избила и выгнала на улицу двух своих дочерей. Девочкам всего два и семь лет. Они почти восемь часов бродили по улицам, пока их увидели неравнодушные жители и вызвали полицию.

Об этом сообщает полицейский офицер Подгородненской ОТГ.

Так, в селе Хуторо-Губиниха местная жительница позвонила полицейскому и рассказала, что соседи привели к ней двух детей. Они были одеты не по погоде, грязные, мокрые и голодные.

Старшая девочка говорила, что мама их избила и выгнала из дома еще около 8 часов утра, так как была пьяна.

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На место выехали сотрудники службы по делам детей и полицейские. На горе-мать составили два протокола. На момент приезда полицейских она не знала, где ее дети.

Пока девочек изъяли и отправили в Новомосковскую районную больницу. В горсовете Подгородного в ближайшее время решат судьбу девочек.

Напомним, мы писали, что в Одесской области мать морила голодом и держала взаперти ребенка.

Кроме того, ранее в Харькове у горе-матери забрали детей, которые жили в мусоре среди тараканов и ели собак.