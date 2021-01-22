Были проблемы с наркотиками и работал в отеле: новые факты об одесском головорезе

У одесского головореза, который обезглавил родного отца и зарезал друга, были проблемы с наркотиками, за что его не раз увольняли с работы.

Корреспонденты "Сегодня" посетили места, где работал потрошитель и расспросили о нем соседей.

По словам жителей дома, квартира была съемной, поэтому соседей видели не часто. В почтовом ящике убийцы были платежки, которые явно давно не доставали. И владелица квартиры здесь не было тоже давно.

По информации источников "Сегодня" – головорез работал в одном из отелей Одессы, в самом центре города. Там этого не подтвердили, но и не опровергли.

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Как все произошло – следователем рассказал сам одесский потрошитель. Его задержали в квартире, на месте убийства. В его руках была отрезанная голова отца, на одежде внутренности. Он заявил, что он Бог, никому не поклоняется, а убийство совершил ради ритуала.

Однако в полицейское авто 30-летнего убийцу сажали силой.

Сейчас следователи ходатайствуют об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Видео: Сегодня