Через игры избавиться ужасов войны – как детям-переселенцам помогают психологически восстановиться

Детский лагерь в Святогорске. Коллаж "Сегодня"
Ежегодно для переселенцев, жителей прифронтовых городов и сел, а также неподконтрольной территории "Фонд Рината Ахметова" устраивает летний отдых. На этот раз в лагере Святогорска оздоровились 115 мальчиков и девочек, говорится в новостях "Сегодня".
Работа психологов с детьми совсем не похожа на консультации со взрослыми – реабилитацию необходимо превращать в игру. Кроме игровой терапии, специалисты применяют различные телесные практики. 8-летняя Саша более трех лет занимается танцами, а вот йогу – осваивала в первый раз.
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Егор приехал из Макеевки Донецкой области. Родного города его семья не покидала, даже во время активных боевых действий.
"Мой брат лепил что-то из пластилина, я играл, мама наша готовила есть, и у нас во дворе произошел взрыв. И мы побежали, мама нас взяла и пошла в ванну", – вспоминает парень.
Психологи учат ребят восстанавливаться после таких стрессов. Дают советы и инструменты, которые можно использовать в повседневной жизни.
"Йога и упражнения кинезиологии – это отличный инструмент для детей, живущих на прифронтовых территориях, оно стабилизирует их эмоциональное состояние и дает почувствовать границы своего тела", – говорит психолог Ольга Жога.
Участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" в этом году традиционно стали ребята-переселенцы, жители прифронтовой зоны и неподконтрольной территории.
"Мне здесь весело, я уже нашла себе друзей. Мне подарил эту путевку "Фонд Рината Ахметова", и я очень рада такому подарку", – говорит маленькая переселенка из Донецка Александра.
Различные секции, спортивные игры и соревнования, и особое внимание психологическому восстановлению. Целая команда специалистов работает с детьми в течение всей смены.
Благодаря Фонду Рината Ахметова от 2015 года в лучших лагерях страны оздоровились более четырех с половиной тысяч детей.
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