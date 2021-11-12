Черкасская область может выйти из красной зоны – названа дата

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкасской области красная карантинная зона будет действовать две недели. Такой прогноз сделал глава областной государственной администрации Александр Скичко.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам Скичко, две недели должно хватить, чтобы ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области стабилизировалась.

"Наша основная задача – чтобы медицинская система выдержала эту нагрузку. Надеемся, что две недели ограничений для этого хватит. У нас достаточно пунктов прививок и количество желающих вакцинироваться увеличилось, и, хотя есть очереди, они не постоянны", – отметил Скичко.

Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров и пр. Запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быть полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более трех дней назад.

Это правило не распространяется на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые общественные места без привитых родителей их не пустят.

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Штрафы для нарушителей

За отсутствие маски в общественном транспорте украинцам грозит штраф от 10 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 гривен.

Штрафы за отсутствие ковид-сертификата или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

Коронавирус в Украине на сегодняшний день

За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468.

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

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