Черновцы остались без воды из-за аварии на водопроводе: когда починят

Под Черновцами произошла авария на водопроводе / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Белая под Черновцами 30 сентября прорвало центральный водопровод "Днестр – Черновцы". На месте утечки образовалась целая река. Из-за аварии большинство жителей областного центра остались без воды, однако в Водоканале обещают восстановить подачу 2 октября.

Об этом рассказали на странице "Черновцыводоканала".

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Отмечается, что после масштабных прорывов этим летом рабочие надеялись, что труба "доживет" до капитального ремонта. Однако ожидания не оправдались.

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Ремонтники работали всю ночь: две бригады посменно вырезали повреждений участок, откачивали воду и делали латки. В 04:00 1 сентября, на месте закончили первый этап работы. Сейчас в Водоканале ждут дополнительные вантузы, после чего ремонт продолжится.

Ремонтники работали всю ночь. Фото: "Черновцыводоканал"

Когда восстановят подачу воды?

В день прорыва в Водоканале писали, что будут не перекрывать, а только ограничивать подачу воды. Однако в комментариях местные жители писали, что воды в их домах не было вообще.

Сегодня вечером город будет получать воду из резервуаров чистой воды на улице Попова.

"Надеемся до наступления темноты завершить работы по установке вантузов и начать заполнять водопровод водой. На полное заполнение нужно 7-8 часов, еще 5-6 часов необходимо, чтобы вода разошлась по сетям города", - заявили в Водоканале.

Устранить поломку обещают 2 октября.