Черновчанам снова запретили посещать заведения общепита и ТРЦ

Черновицкая область и Черновцы все же попали в "красную зону" карантина, о чем ранее в этот день предупреждал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

В связи с этим, начиная с 27 февраля и как минимум до 10 марта в области будут запрещены:

работа заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

работа ТРЦ, развлекательных зон и других учреждений развлекательной деятельности;

работа прием посетителей учреждений культуры и проведения культурных массовых мероприятий

проведение массовых мероприятий;

посещение учебных заведений, кроме детских садов учреждений специального образования.

В то же время, жителям разрешается:

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заказывать еду в заведениях – навынос или адресную доставку;

проведение спортивных соревнований из Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины, а также профессиональных матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

Кроме того, продолжают работу:

автоконцерты;

автокинотеатры;

историко-культурные заповедники;

студии звукозаписи, а также кино- и видеосъемки (при условии наличия средств личной защиты).

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Напомним, что решение о возвращении системы в Украине адаптивного карантина Кабмин принял 17 февраля. Он будет действовать как минимум до 30 апреля.

Также мы писали, что на этой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Черновцах на две недели усилили карантин, закрыв университеты, школы, детские сады и внешкольные кружки.