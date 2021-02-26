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Черновицкая область – в "красной зоне": что можно и нельзя делать

26 февраля, 23:18

Стас Кожемякин

Черновчанам снова запретили посещать заведения общепита и ТРЦ

Черновицкая область и Черновцы все же попали в "красную зону" карантина, о чем ранее в этот день предупреждал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

В связи с этим, начиная с 27 февраля и как минимум до 10 марта в области будут запрещены:

В то же время, жителям разрешается:

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Кроме того, продолжают работу:

Видео: Сегодня

Напомним, что решение о возвращении системы в Украине адаптивного карантина Кабмин принял 17 февраля. Он будет действовать как минимум до 30 апреля.

Также мы писали, что на этой неделе из-за роста заболеваемости COVID-19 в Черновцах на две недели усилили карантин, закрыв университеты, школы, детские сады и внешкольные кружки.

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Источник: Сегодня

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