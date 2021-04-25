Четыре трупа в Одесской области: стали известны первые подробности

Расследование продолжается – пока неизвестно как погибли люди

Сегодня в Одесской области обнаружили четыре трупа в заброшенном колодце. Как сообщили корреспонденту "Сегодня", следов насильственной смерти на телах пока не обнаружили.

По предварительной информации полиции, только двое из погибших – местные жители.

"Я сейчас нахожусь на месте этого происшествия. По первичным признакам, то, что я вижу – следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец. Двое из них местные, двое – нет", – рассказал с места событий глава Плахтеевской ОТГ Иван Лихо.

В полиции Одесской области также нам сообщили, что информации о насильственной смерти этих людей у них пока нет.

"Работает эксперт", – уточнили в пресс-службе Одесской облполиции.

Напомним, в Любашевской поселковой общине Одесской области мужчина выстрелом из ружья убил жену на глазах у сына, после чего пытался покончить с собой, выстрелив себе в подбородок.

Мы также сообщали, что в Ровно женщина расстреляла свою семью.