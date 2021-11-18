Чиновник-шпион. В Харьковской области разоблачили агента российских спецслужб

В горсовете в Харьковской области разоблачили чиновника - шпиона РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
СБУ разоблачила агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".
Подробности
В первую очередь "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных. Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2-го созыва".
Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.
Что грозит злоумышленнику
В настоящее время злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия.
В зоне ООС задержали оккупанта
Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.
Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.
После задержания оккупанта украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:
- ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации);
- ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований);
- 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
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