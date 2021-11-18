Чиновник-шпион. В Харьковской области разоблачили агента российских спецслужб

В горсовете в Харьковской области разоблачили чиновника - шпиона РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

СБУ разоблачила агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской области.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Заведующий сектором гражданской защиты, оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами одного из горсоветов Харьковской области был завербован псевдочиновником так называемой "ДНР".

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В первую очередь "заказчиков" интересовали маршруты перемещения колонн с военной техникой, виды вооружений украинских военных. Сотрудники СБУ установили, что информатор входил в агентурный аппарат одного из так называемых "депутатов Народного совета ДНР 2-го созыва".

Под кураторством ФСБ РФ они производили сбор разведывательной информации, которую "заказчики" использовали для проведения пропагандистских информационных кампаний с целью расшатывания ситуации в Украине.

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Что грозит злоумышленнику

В настоящее время злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

В зоне ООС задержали оккупанта

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения оккупанта.

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Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций. Во время поверхностного осмотра военные обнаружили у оккупанта военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО.

После задержания оккупанта украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений за:

ст. 110 ( посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины );

); ст. 258-3 ( участие в террористической группе или террористической организации );

); ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований );

); 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.

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