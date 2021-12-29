Число жертв в результате взрыва в больнице на Прикарпатье возросло

Пострадавших госпитализировали в Ивано-Франковскую областную больницу/Коллаж: "Сегодня"

Число погибших в результате взрыва кислородного баллона в палате реанимации Косовской райбольницы возросло. Известно, что погибли 4 человека.

Об этом сообщает глава Ивано-Франковской ОГА Светлану Онищук.

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Детали

По последней информации количество умерших в результате взрыва составляет 4 человека.

"Один человек погиб от болезни COVID-19, трое — от пожара", — сообщила председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Светлана Онищук.

Пострадавшие

Кроме того, по словам Светланы Онищук, три человека пострадали от взрыва. Их направили в Ивано-Франковскую областную больницу.

"Им оказывается весь спектр помощи", — отметила Онищук.

В настоящее время все экстренные службы города работают в экстренном режиме.

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Что было раньше?

В палате реанимации Косовской райбольницы взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел около 22 часов 28 декабря.

Площадь пожара составила 55 квадратных метров. За считанные минуты огонь потушили. На месте инцидента обнаружили тела погибших.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, в целом количество эвакуированных людей из больницы составляет 12 человек.

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