Читала рэп и пела рок-песни. На Харьковщине затравили учительницу за креативный подход

Ольга уволилась из школы, но от своих авторских методов не отказалась

За нестандартный подход к преподаванию затравили сельскую учительницу биологии в Харьковской области Ольгу Халепу, которая читала рэп и пела рок-песни. Дети от ее онлайн-уроков были в восторге. А вот коллеги – не все. Педагог уволилась со школы, а некоторые родители уже даже перевели детей в другие заведения, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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На кухне, где Ольга обустроила рабочий кабинет, – грамоты, благодарности и медаль. Ее видеоуроки стали любимыми для тысяч украинских школьников.

"Кто искал училку в школе без шизы, а ?! Я еще хуже – я биожиза", – это цитата из урока Ольги о плесневых грибах.

Рифмовать на биологические темы и снимать смешные клипы учительница начала, когда школы впервые закрыли на карантин. Сегодня имеет более семи тысяч подписчиков. Но из родной школы – уволилась. Терпение лопнуло из-за публичных унижений, выговоров и сопротивления чуть ли всем ее проектам. Получила травлю от коллег, и в первую очередь от директора.

"Это было обзывание: "Ты что, звезда?", "Не выпендривайся", "Тебя очень много", "Ты всем мешаешь". "Вы, Ольга Владимировна, создаете конфликты в этой школе", – рассказывает Ольга.

Новости "Сегодня" нашли бывшую директора Ольги. Она тоже уволилась из Яковлевской школы после скандала. Нас уверяет, ценила талант коллеги, но не ее человеческие качества.

"Нам в плюс то, что она делает нам рейтинги, да и школу нашу прославляет. Но человеческие качества у нее на нуле, извините. Она человек тяжелый. У меня характер непростой. Я не скрываю этого. Трудно творческим людям ужиться в таком, знаете, коллективе, да еще и сельском", – делится бывшая директор Яковлевской школы Юлия Вакуленко.

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Коллеги Ольги уверены, что конфликт директора с педагогом – банальная зависть. Под горячую руку руководительницы в школе попадали все, кто был на стороне биолога.

"Не так сказала, не так сделала, пошла против ее слова, воли – выписывались выговоры. Мне, например, тяжело было в этом плане. Девочки некоторые вообще сидели на валерьянке", – говорит жительница Яковлевки Светлана Никитина-Надточий.

Кроме Ольги из школы уволились еще несколько учителей и библиотекарь. В лицей в соседнем поселке родители перевели десятки учеников. А Яковлевская школа теперь полупустая. Здесь осталось около сорока учеников. Чтобы единственную в селе школу совсем не закрыли, ее присоединили к лицею. И больше половины учеников теперь школьными автобусами ездят на учебу за пару километров.

"Ольга Владимировна тоже очень классный учитель, очень жаль, что она уволилась", – говорит ученица Панютинского лицея.

Возвращаться к работе в школе Ольга Халепа не планирует. Возникло свободное время – написала роман. Весной он должен выйти в свет. Почти ежедневно снимает новые клипы. Обдумывает предложение удаленной работы в школе Киева и сочиняет песни.