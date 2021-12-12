Что-то пошло не так. В Харькове полицейские хотели остановить драку, но попали в больницу

В Харькове пятеро патрульных попали в больницу / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевском районе Харькова 11 декабря около 22:30 в полицию поступило сообщение о драке на улице Героев Труда.
Об этом пишет пресс-служба полиции.
На месте происшествия группа лиц не реагировала на законные требования правоохранителей.
Пятеро полицейских получили травмы, правоохранителей доставили в больницу. В полиции не уточняют, о каких именно повреждениях идет речь.
Следователи открыли уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа, совершенное группой лиц".
Задержано семь человек в возрасте от 19 до 50 лет, им объявлены подозрения. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
В Луганской области полицейские подрались с пьяной компанией
В Северодонецке Луганской области между тремя полицейскими и четырьмя гражданскими лицами произошла драка.
"Сегодня, 11 декабря, в полночь, вблизи магазина, расположенного на просп. Химиков г. Северодонецка, между тремя находившимися вне службы сотрудниками полиции и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация", – говорится в сообщении.
После инцидента женщина, которая принимала участие в конфликте, обратилась в травмпункт городской больницы.
Что будет с полицейскими
По приказу начальника ГУ НП в Луганской области Управление главной инспекции и внутренней безопасности начало проведение служебной проверки. Информация о происшествии передана в ГБР.
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