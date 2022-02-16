Чтобы было комфортнее: как "Метинвест" будет развивать Мариуполь

У "Метинвест" уже есть стратегия развития города / Коллаж "Сегодня"

"Метинвест" будет развивать Мариуполь, чтобы город стал еще комфортнее и приятнее для жизни. Уже есть стратегия его развития.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков.

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"Есть стратегия развития того же Мариуполя. Я думаю, что уже сегодня город стал намного комфортнее для жизни, чем был 5-7 лет назад. Однако есть задача сделать его самым комфортным городом Украины. Такая задача у нас стоит и в других городах, где мы работаем. Потом это будет такое соревнование между городами, чтобы решить кто из них будет комфортнее и приятнее для проживания", – говорит Юрий Рыженков.

"Метинвест" вложит миллиард долларов в Мариуполь

В День единения украинского народа, который в этом году впервые празднуют украинцы, Мариуполь получил отличный подарок от металлургов. Бизнесмен Ринат Ахметов и группа "Метинвест" пообещали, что только в этом году инвестируют в производство и городскую инфраструктуру более миллиарда долларов.

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что в это сложное время он хочет находиться вместе с жителями Мариуполя и верит, что совместно удастся построить сильную Украину.

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