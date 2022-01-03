Чтобы не достались никому? В Одессе продавцы облили соляркой брошенные елки

Деревья бросили прямо посреди улиц / Коллаж "Сегодня"

В Одессе продавцы новогодних елок и сосен облили соляркой тысячи деревьев, которые не продали. Случилось это на пяти улицах города.

Об этом сообщили в Суворовской райадминистрации Одесского горсовета, передает ТСН.

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Коммунальщики убрали больше 2,5 тыс. елок и сосен с улиц Бочарова, Высоцкого, Заболотного, Марсельской и Семена Палия.

"Все деревья вывезли на свалку. Использовать их на корм животным нельзя. Перед тем как бросить елки, продавцы полили их соляркой. Трудно объяснить такие действия, но, очевидно, руководствовались целью – чтобы деревья не достались никому", — сообщает райадминистрация.

Облиты ли горючим веществом брошенные елки и сосны в других районах Одессы, пока не известно.

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Бросили деревья на улице

В Одессе 1 января на улице заметили брошенные елки. Непроданные новогодние деревья остались на месте бывших елочных базаров.

Местные жители возмущаются и не знают, как бороться с недобросовестными продавцами.

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