Чудо в Днепре – пятилетняя девочка выпала с 6-го этажа и выжила

Полиция будет заводить на маму Вероники уголовное производство – женщину обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком

После падения 5-летней Вероники полиция завело уголовное производство. Фото: скриншот

В Днепре 5-летняя Вероника девочка выпала с шестого этажа в приоткрытое окно на балконе и чудом выжила, но получила тяжелые травмы.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

Сначала она зацепилась за веревки для белья, а потом рухнула в густую траву. Сейчас на месте, куда упала 5-летняя Вероника – ни следа, а на ее балконе приоткрыта москитная сетка.

Крик ребенка переполошил почти весь подъезд, а прохожий вызвал "скорую". Когда случился инцидент, мать Вероники, Елена, выбежала следом за ребенком. Но расспросить ее у нас не получилось – квартиру нам никто не открыл.

Как говорят соседи, Вероника ходит в садик и на спортивную секцию. Но чем занималась 38-летняя мать, можно только догадываться.

"Я слышала, что она наркотики раньше принимала", – говорит одна соседка.

"За ребенком она всегда тряслась – Вероничка-Вероничка", – говорит другая.

В полиции нам подтвердили, что эта семья неблагонадежная и находится на учете у соцслужб. Сейчас планируется открывать уголовное производство.

"Это именно злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Мать находилась в другой комнате, а когда вернулась – обнаружила отсутствие ребенка и открытое окно", – сообщила пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

Веронику оставили одну, потому что девочка крепко спала, утверждает ее бабушка Людмила Коротич, которую мы встретили возле больницы. Она живет вместе с дочерью и внучкой, хотя дома тогда ее не было. Отец девочки живет отдельно.

"Вероника – так как это выходной – она ​​спит до 9-10 часов. И в этот момент она проснулась. Сетка была москитная, но она была приоткрыта", – объясняет бабушка Вероники.

То, что ребенок выжил после падения с шестого этажа, врачи называют чудом. Но у Вероники сильный ушиб мозга, состояние ребенка тяжелое, она – в реанимации.

"За ночь ребенок выведен из состояния шока. Повреждений внутренних органов или переломов костей нет. Учитывая все обстоятельства. Это чудо для нее", – говорит генеральный директор Днепропетровской областной детской больницы Алексей Власов.

Врачи дают обнадеживающие прогнозы. Через день-два Веронику переведут из реанимации в нейрохирургию, а в дальнейшем будут следить, не понадобится ли малышке операция.

Напомним, что ранее в этом году в Днепре из многоэтажки выпала женщина – она "приземлилась" прямо на голову мужчины, который в тот момент выходил из подъезда.

А в прошлом году в жилом массиве Тополь-3 в Днепре из окна выпал годовалый ребенок – спасти малыша не удалось.