COVID-19 отступает? В Виннице школьники возвращаются за парты

В Виннице школьники будут учиться в очном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"
С 15 декабря в Виннице и области школьники снова вернулись к очному режиму обучения. Это связано с переходом региона в желтую карантинную зону.
Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Винницы.
Школы работают в прежнем режиме
Как стало известно, в Виннице и области наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Также с 15 декабря регион вышел из красной карантинной зоны и перешел в желтую.
В связи с этим приняли решение, что обучение для учащихся 5-11 классов будет проходить в обычном режиме с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.
В Одессы ситуация ухудшилась
В Одессе в школах закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садиках. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.
Как рассказала Буйневич, сейчас учебные заведения Одессы работают очно. Но из-за коронавируса на карантин закрыли уже 28 классов и 4 группы в детских садах.
По ее словам, это меньше, чем на прошлой неделе. Тогда было закрыто 9 групп в детских садах.
Стоит отметить, что на сегодняшний день коронавирусом болеет 31 школьник.