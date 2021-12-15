COVID-19 отступает? В Виннице школьники возвращаются за парты

В Виннице школьники будут учиться в очном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

С 15 декабря в Виннице и области школьники снова вернулись к очному режиму обучения. Это связано с переходом региона в желтую карантинную зону.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Винницы.

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Школы работают в прежнем режиме

Как стало известно, в Виннице и области наблюдается постепенное снижение заболеваемости коронавирусом. Также с 15 декабря регион вышел из красной карантинной зоны и перешел в желтую.

В связи с этим приняли решение, что обучение для учащихся 5-11 классов будет проходить в обычном режиме с обязательным соблюдением всех противоэпидемических требований.

В Виннице школьники возвращаются за парты. Фото: коллаж "Сегодня"

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В Одессы ситуация ухудшилась

В Одессе в школах закрыли на карантин 28 классов и 4 группы в детских садиках. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

Как рассказала Буйневич, сейчас учебные заведения Одессы работают очно. Но из-за коронавируса на карантин закрыли уже 28 классов и 4 группы в детских садах.