COVID-ситуация критическая: во Львове заканчиваются места на кладбищах

Во Львове вскоре закончатся места на кладбищах. Фото: коллаж "Сегодня"

Во Львове места для похорон на кладбищах могут закончиться уже через год. Из-за пандемии коронавируса количество умерших существенно увеличилось. Через неделю в городе умирает до 195 человек.

Об этом сообщил и.о. заместителя директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Иван Матковский, передает "Вголос".

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Места на кладбищах Львова могут закончиться

Как рассказал Матковский, места для похорон во Львове могут закончиться через год.

"Сиховское и Голосковское кладбища хотят расширить на 20 га, однако и эти места заполнятся через два-три года", – сказал Матковский.

К пяти имеющимся во Львове кладбищам прилагаются еще девять, которые есть на территориях общин, вошедших в состав Львовской ОТГ, однако покойников из Львова на сельских кладбищах не будут хоронить. Поэтому горсовет возлагает большие надежды на строительство крематория.

До $6 тысяч за место на кладбище: в Киеве СБУ разоблачила чиновников

В ритуальной службе Киева СБУ разоблачила коррупцию – чиновники требовали взятки за захоронение.

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Масштабные сделки проходили в ритуальной службе специализированного КП "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева. Суммы составляли от 3 до 6 тысяч долларов США за место.

"Несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили незаконный механизм получения денег с граждан за предоставление ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям содействие в выделении мест для захоронения", – пишут в сообщении.

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