Цветение сакур и снег. Что удивило украинцев? (видео)

На дереве японской вишни всего несколько цветков. Коллаж "Сегодня"

Зимы не избежать. Этой ночью первый снег выпал в Сумской и Черниговской областях. Сугробов еще нет, но дороги поплыли. Под утро начал таять и на асфальте образовался скользкий лед.

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Водители, похоже, еще не привыкли к такому и на трассе Сумы-Полтава – столкнулись сразу несколько машин – не разъехались две легковушки, "Газель" и две фуры. Образовалась пробка. Люди не пострадали, а вот авто придется ремонтировать.

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Холодов не испугалась и сакура в Мукачево. И расцвела. Люди ее окрестили "бешеной", ведь цветет каждый год осенью

и зимой. На этот раз на дереве японской вишни всего несколько цветков, но явление – поражает.

"Даже на душе так как весна. И хочется гулять, когда старожилы говорить, что там какие-то коммуникации проходят и может, это с тем связано", – говорит Анна жительница Мукачево.

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Интересно, что другие растущие рядом сакуры – спят. Но ботаники говорят – это не аномалия, а особенность именно этого дерева.

Напомним, в Киеве на Борщаговке из-за аномально теплого декабря зацвела жимолость. Фото цветущего растения опубликовали пользователи Facebook в паблике жилмассива. Кроме того, также сообщается, что в столице цвели и одуванчики.

Кроме того, в Киеве 18 декабря оказалось самым теплым за всю историю многолетних метеорологических наблюдений.