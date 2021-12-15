Цветная и с метеоритным "дождем": в Ужгороде устанавливают главную елку (фото)

В Ужгороде готовятся к новогодним праздникам. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ужгороде начали устанавливать главную елку города. 18-метровая красавица будет стоять на площади Петефи.
Об этом сообщает Суспільне.
Какой будет елка в Ужгороде?
В этом году елка будет искусственной. Ее высота – 18 метров.
"На установку елки, как было договорено, уйдет два дня. Сегодня (15 декабря) будет установлен основной ствол, а также закреплен блоками для того, чтобы она была устойчива. Завтра будут устанавливать ветки", — рассказал заместитель директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрий Свирид.
Основные цвета елки – шарики золотого, серебряного и белого цветов. Также на днях запланирована иллюминация. Власти дополнительно закупили гирлянду метеоритный дождь.
Когда откроют главную елку города?
Официальное открытие главной елки состоится в субботу, 18 декабря в 18:00. Также на площади Петефи заработает новогодняя ярмарка.
Елку в Киеве зажгут не на Николая
Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.
Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.
"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.
Елку уже украсили
Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.
Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.
Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.
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