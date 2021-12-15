Цветная и с метеоритным "дождем": в Ужгороде устанавливают главную елку (фото)

В Ужгороде готовятся к новогодним праздникам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ужгороде начали устанавливать главную елку города. 18-метровая красавица будет стоять на площади Петефи.

Об этом сообщает Суспільне.

Реклама

Какой будет елка в Ужгороде?

В этом году елка будет искусственной. Ее высота – 18 метров.

"На установку елки, как было договорено, уйдет два дня. Сегодня (15 декабря) будет установлен основной ствол, а также закреплен блоками для того, чтобы она была устойчива. Завтра будут устанавливать ветки", — рассказал заместитель директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрий Свирид.

Основные цвета елки – шарики золотого, серебряного и белого цветов. Также на днях запланирована иллюминация. Власти дополнительно закупили гирлянду метеоритный дождь.

Когда откроют главную елку города?

Официальное открытие главной елки состоится в субботу, 18 декабря в 18:00. Также на площади Петефи заработает новогодняя ярмарка.

Реклама

В Ужгороде устанавливают главную елку. Фото: Суспільне

В Ужгороде вскоре откроют главную елку. Фото: Суспільне

В Ужгороде заработает ярмарка. Фото: Суспільне

Реклама

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.