"Да твой Крым, твой!" – Парфенов снова неправильно ответил на вопрос об оккупированном полуострове

Парфенова возмутил вопрос о Крыме / Фото: коллаж "Сегодня"

Российского журналиста Леонида Парфенова, судя по всему, задел за живое вопрос о принадлежности оккупированного Россией Крыма, заданный ему на днях в интервью украинским телеведущим Евгением Киселевым. Он даже записал видео, в котором возмущается, что в Украине этот вопрос задают на каждом шагу, и грубо обратился к бывшему российскому коллеге.

Так, в первую очередь Парфенов пожаловался, что вопрос "чей Крым?" ему задавали в Киеве "раз десять".

"Это там такая проверка на вшивость, главный вопрос. И давать нужно только их же ответ, больше ничего другое не устроит, никакие слова", - возмущен он.



Российский журналист также вспомнил неких "киевских патриотических пропагандистов", которые, судя по его словам, требовали от него четкого ответа на вопрос о Крыме, дать который ему не под силу.

"Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом "Крымнаш", ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег "Крымваш", – обижается Парфенов.

Но больше всего его возмутил вопрос "чей Крым?" из уст Евгения Киселева.

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"Таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в "Борисполе", когда впускают в страну. Но русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины!" - саркастически восклицает Парфенов.

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Затем он, видимо, все-таки решился ответить на вопрос "чей Крым?" и "подарил" его Киселеву, не преминув припомнить ему, как он много лет назад, еще до российской оккупации, играл там в теннис с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

"Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с Януковичем там в теннис", – подчеркнул Парфенов.

Напомним, российский журналист Леонид Парфенов в интервью украинскому телеведущему Евгению Киселеву во время своего недавнего приезда в Киев отказался отвечать на вопрос "Чей Крым?".

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