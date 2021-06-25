Дала пощечину и оскорбляла. В Черкассах мужчина подал в суд на любимую – как ее наказали

Мужчина жаловался, что из-за сожительницы у него постоянно плохое настроение и низкая самооценка

В Черкасской области мужчина подал в суд на возлюбленную за то, что она несколько месяцев оскорбляла его и дала пощечину. Женщину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Об этом говорится в приговоре Чигиринского суда.

Мужчина пожаловался правоохранителям, что из-за любимой у него постоянный дискомфорт, негативные переживания, он потерял самооценку и хорошее настроение.

Женщине инкриминировали три эпизода домашнего насилия, которые она совершила в течение нескольких месяцев. Кроме словесных оскорблений и угроз, мужчина получил и пощечину.

На суде обвиняемая признала вину и пообещала больше так не делать. Однако отношения это не спасло, мужчина с ней разошелся.

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Суд признал женщину виновной в домашнем насилии и приговорил ее к году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Николаевской области суд наказал женщину за психологическое насилие над свекровью.

Кроме того, ранее в Херсоне мужчина выгнал из дома жену с маленькой дочерью, чтобы жить с любовницей.

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