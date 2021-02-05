Даст фору каждому: в Буковеле 87-летний горнолыжник установил рекорд Украины (фото)

Впервые мужчина стал на лыжи в 79 лет

На Прикарпатье в горнолыжном курорте Буковель 87-летний мужчина установил рекорд Украины.

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Горнолыжник-любитель из Черкасс Евгений Антропов в свои 87 лет отлично катается на снежных трассах. Он получил звание рекордсмена за количество пройденных трасс за определенное время.

"Евгений Антропов, горнолыжник-любитель из Черкасс, в свои 87 лет носится на лыжах как рысак по ипподрому. И поверьте, даст фору любому из нас. Свой день рождения он встретил в Буковеле, где за 6,5 часов прокатил 20 трасс, 32 спуска различной сложности, в том числе и "черные". За это и получил звание рекордсмена", — написала она.

Реклама

Также Ветрова подчеркнула, что впервые в своей жизни рекордсмен стал на лыжи в 79 лет.

Напомним, ранее 85-летнего Владимира Теравского признали старейшим практикующим хирургом страны. Его имя внесли в Книгу рекордов Украины.